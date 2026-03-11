«Ржавый купол»: Дотком разнес израильскую систему ПРО

Израильская система противоракетной обороны «Железный купол» проржавела, заявил известный как Ким Дотком основатель файлообменников Megaupload и Mega бизнесмен Ким Шмитц в соцсети X. Поводом для насмешки могла оказаться невысокая реальная эффективность ПРО еврейского государства против десятков ракет и беспилотников Ирана.

«Железный купол» теперь стал «Ржавым куполом», — написал Дотком.

Ранее иранская телерадиокомпания IRIB сообщила, что ночные атаки Корпуса стражей Исламской революции на объекты США и Израиля были самыми мощными с начала эскалации. По информации военных, удары продолжались более трех часов, ракеты запускались непрерывно. В результате ударов были уничтожены военные объекты в Хайфе и Бир-Якубе, спутниковый коммуникационный центр на юге Тель-Авива.

До этого ЦАХАЛ объявила, что Израиль начал две новые масштабные волны ударов — они наносятся одновременно по Ливану и Ирану. По данным ведомства, в Иране целями атаки названы объекты инфраструктуры, в Ливане атака ведется на инфраструктуру шиитской организации «Хезболла» в районе Бейрута.