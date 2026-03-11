Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 14:44

Юрист ответил, можно ли выходить на работу в день сдачи крови

Юрист Южалин: выход на работу в день сдачи крови необходимо согласовывать

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Выход на работу в день сдачи крови в качестве донора необходимо согласовать с начальством, рассказал RT руководитель юридической практики Александр Южалин. Он отметил, что о сдаче лучше заранее предупредить работодателя.

Если работодатель будет против, в день сдачи крови работник должен быть освобожден от работы (с последующим предоставлением дополнительного дня отдыха). Если же работодатель не против, то работник в день сдачи крови может выйти на работу и после чего получить уже два дня отдыха, — рассказал Южалин.

Юрист подчеркнул, что сдать кровь в качестве донора сотрудник может в любой день по своему усмотрению. Он отметил, что работодатель не вправе ограничить сотрудника в сдаче.

Ранее сообщалось, что Правительство России установило размер денежной компенсации для доноров иммуноспецифической плазмы крови более чем 6 тыс. рублей. Этот компонент крови используется для производства определенных лекарственных препаратов.

доноры
юристы
работодатели
предупреждения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывшего замгубернатора Курской области доставили в суд под конвоем
BMW отозвала почти 150 тыс. машин в Китае
Патриарх Кирилл призвал молиться о жертвах удара ВСУ по Брянску
Прошунин сообщил о работе ПВО и отражении атаки дронов в Сочи
Стало известно, сколько американцев пользуются загрязненной водой
Эксперт по космосу ответил, зачем России изучать Венеру
Ситуация в аэропорту Дубая 11 марта: рейсов в Россию больше не будет?
В Киеве сделали громкое признание после поражения Кременчугского НПЗ
Собянин рассказал о развитии московского производства лекарств для сердца
Стала известна схема удорожания проданной нефти из-за страха компаний
Мужчина 11 лет получал пенсию за умершую мать и ответил перед судом
Путин поздравил лыжника Голубкова с завоеванием золота на Паралимпиаде
В Москве приступили к подготовке гидроузлов к весеннему половодью
Спасенных в Нижегородской области лосят выпустят на волю
«Включая 60 кораблей»: Пентагон отчитался о поражении тысяч целей в Иране
ЮНЕСКО забила тревогу из-за урона объектам культурного наследия в Иране
Гордон назвала виновных в тяжелом состоянии онкобольной Лерчек
Иран ударил по двум судам в Ормузском проливе
Москвичи столкнулись с масштабным сбоем в работе Telegram
Экономист раскрыл, отразится ли повышение МРОТ на социальных пособиях
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.