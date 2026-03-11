Юрист ответил, можно ли выходить на работу в день сдачи крови

Юрист ответил, можно ли выходить на работу в день сдачи крови Юрист Южалин: выход на работу в день сдачи крови необходимо согласовывать

Выход на работу в день сдачи крови в качестве донора необходимо согласовать с начальством, рассказал RT руководитель юридической практики Александр Южалин. Он отметил, что о сдаче лучше заранее предупредить работодателя.

Если работодатель будет против, в день сдачи крови работник должен быть освобожден от работы (с последующим предоставлением дополнительного дня отдыха). Если же работодатель не против, то работник в день сдачи крови может выйти на работу и после чего получить уже два дня отдыха, — рассказал Южалин.

Юрист подчеркнул, что сдать кровь в качестве донора сотрудник может в любой день по своему усмотрению. Он отметил, что работодатель не вправе ограничить сотрудника в сдаче.

Ранее сообщалось, что Правительство России установило размер денежной компенсации для доноров иммуноспецифической плазмы крови более чем 6 тыс. рублей. Этот компонент крови используется для производства определенных лекарственных препаратов.