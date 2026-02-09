Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 18:27

Врачи испортили донорское сердце перед пересадкой ребенку

В Италии врачи испортили донорское сердце для ребенка, положив его в сухой лед

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жизненно важная операция по пересадке сердца двухлетнему ребенку в Италии была сорвана из-за грубой технической ошибки при транспортировке донорского органа, сообщает немецкое издание Die Welt. По информации источника, сердце вместо стандартного медицинского охлаждения было погружено в сухой лед.

Орган, предназначенный для мальчика из Неаполя, должен был храниться при температуре от +4 до +8 °C, но из-за ошибки оказался в условиях -78 °C. В публикации говорится, что маленький пациент, страдающий тяжелым врожденным пороком, долгое время находился в листе ожидания, и этот трансплантат был его единственным шансом.

Когда контейнер открыли, стало ясно, что сердце буквально промерзло, — отметили в издании.

Сейчас ребенок остается в больнице в критическом состоянии. Прокуратуры Неаполя и Больцано начали расследование для установления виновных в нарушении медицинского протокола.

Ранее преподаватель медфакультета Госуниверситета просвещения хирург Александр Умнов рассказал в разговоре с NEWS.ru, что максимальная продолжительность жизни после пересадки сердца, зафиксированная в России, составляет 17 лет, а в мире — 20 лет. По его словам, организм каждого пациента индивидуально реагирует на столь сложную операцию.

