03 марта 2026 в 06:41

Саудовская Аравия заявила об уничтожении БПЛА над центром страны

МО Саудовской Аравии: ПВО перехватила восемь БПЛА над Эр-Риядом и Эль-Харджем

Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии отразили массированную атаку беспилотников в центре страны. Министерство обороны королевства сообщило об уничтожении восьми дронов в небе над столицей Эр-Риядом и городом Эль-Харджем.

В небе над городами Эр-Риядом и Эль-Харджем было уничтожено восемь дронов, — говорится в пресс-релизе саудовского Минобороны.

Детали инцидента пока не раскрываются. Кто стоял за атакой, в ведомстве также не уточнили. Иранские ракеты и беспилотники уже поражали цели в ОАЭ, Кувейте, Бахрейне, Катаре, Ираке и самой Саудовской Аравии. Эр-Рияд, как ключевой союзник Вашингтона в регионе, неоднократно становился мишенью. На этот раз ПВО сработала эффективно, не допустив попаданий по гражданским или военным объектам.

Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат нанес удар по мосту короля Фахда, соединяющему территории Бахрейна и Саудовской Аравии. Агентство Mehr информирует, что целью атаки стала важнейшая транспортная артерия региона. Характер ее повреждений неизвестен. По имеющимся данным, удар был нанесен по инфраструктурному объекту, протяженность которого составляет 25 километров. Мост, построенный над водами Персидского залива и известный как символ дружественных отношений между двумя странами.

