03 марта 2026 в 07:19

Горбачев признал вину в хищении 9 млрд рублей у Минобороны России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Экс-руководитель Главного управления обустройства войск (ГУОВ) Евгений Горбачев полностью признал вину и изобличил всех фигурантов уголовного дела о хищении у Минобороны России при строительстве по госконтрактам на сумму свыше 9 млрд рублей. Согласно материалам дела, Горбачев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, передает ТАСС.

С момента возбуждения уголовного дела в середине 2023 года Горбачев Евгений Александрович сделал заявление о явке с повинной, полностью признал свою вину в совершении преступлений, раскаивается в содеянном, — говорится в документах.

Горбачев более 10 раз давал показания, а также предоставил следствию различные документы, подтверждающие его признательную позицию. Благодаря этому были предъявлены обвинения прежде неизвестным соучастникам преступления, их заключили под стражу.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту хищения более 500 млн рублей у Минобороны РФ. Речь идет о средствах, выделенных по госконтракту для строительства водовода между Ростовом-на-Дону и Донецком. В деле числятся сотрудники филиала Военно-строительной компании по Южному военному округу и представители подрядных организаций.

До этого Басманный суд Москвы вынес приговор первому замдиректора «Главного военно-строительного управления № 4» Ларисе Леонтьевой и дизайнеру одежды Ферутдину Закирову за мошенничество при закупках аппаратов ИВЛ для МО. Им назначили по шесть лет колонии.

хищения
уголовные дела
суды
Минобороны РФ
