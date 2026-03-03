Карта атак дронов ВСУ на регионы РФ на 3 марта: инфографика

В ночь на 3 марта Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Минобороны РФ в мессенджере MАХ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 16 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА — над территорией Республики Крым, пять БПЛА — над территорией Белгородской области, три БПЛА — над территорией Астраханской области», — сказано в сообщении.