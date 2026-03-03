Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 07:38

Карта атак дронов ВСУ на регионы РФ на 3 марта: инфографика

Фото: Кирилл Брага /РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

В ночь на 3 марта Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Минобороны РФ в мессенджере MАХ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 16 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА — над территорией Республики Крым, пять БПЛА — над территорией Белгородской области, три БПЛА — над территорией Астраханской области», — сказано в сообщении.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

ВСУ
БПЛА
атаки
Украина
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Очень скоро»: Трамп сделал важный анонс по Ирану
Суд ограничил время ознакомления Тимура Иванова с материалами дела
Сотрудник Госдепа США зарезал человека во время ссоры после ДТП
Карта атак дронов ВСУ на регионы РФ на 3 марта: инфографика
Экс-премьер России раскрыл правду о финансовом благополучии ЕС
Ситуация на Ближнем Востоке 3 марта: новые удары по ОАЭ, угрозы Ирана
Юрист раскрыл, что грозит за появление голым у окна или на балконе
Над Россией сбили почти 20 украинских БПЛА за ночь
«Я не помню»: Клинтон дал показания по вопросу своих связей с Эпштейном
Спортсменов изолируют, ЧМ отберут? Как накажут США за удары по Ирану
Горбачев признал вину в хищении 9 млрд рублей у Минобороны России
Германия начала блокировать банковские счета россиян
Юрист дала необычный совет мужчинам, планирующим развод
Вэнс сделал смелое заявление о сроках проведения операции США против Ирана
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 3 марта
«Преступление против нации»: депутат о пропаганде алкоголя в музыке
«Блуждает в хаосе»: советник Трампа застрял на Ближнем Востоке
Выявлены хищения при реконструкции томского аэропорта
Россиянам рассказали, что помогает сохранить молодость как можно дольше
Саудовская Аравия заявила об уничтожении БПЛА над центром страны
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.