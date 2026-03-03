Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 08:57

Израильская авиация нанесла удар по радиостанции «Хезболлы» на юге Бейрута

ВВС Израиля уничтожили здание, в котором была радиостанция «Хезболлы» Al Nour

Израильский бомбардировщик F-16 Израильский бомбардировщик F-16 Фото: Roberto Pfeil/dpa/Global Look Press
Истребители израильских военно-воздушных сил атаковали объекты ливанского шиитского движения «Хезболла», расположенные в районах Гобейри и Харет-Хорейк на юге Бейрута, заявил ТАСС источник в службе гражданской обороны. По его словам, самолеты ударили по зданию, в котором располагалась радиостанция Al Nour.

Раздалось несколько мощных взрывов на южной окраине. В места, подвергшиеся бомбардировке, направляются кареты скорой помощи и пожарные машины, — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что «Хезболла» атаковала с помощью беспилотников авиабазу, расположенную на севере Израиля. В заявлении проиранской группировки уточняется, что атаке подверглись радиолокационные объекты и диспетчерские пункты, находящиеся на территории базы Рамат-Давид.

До этого стало известно, что военные Корпуса стражей Исламской революции атаковали американскую базу в районе Шейх-Иса в Бахрейне. Для удара они использовали 20 дронов и три баллистические ракеты. В КСИР указали, что в результате атаки были поражены командно-штабное здание и топливные цистерны.

