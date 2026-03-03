Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 04:32

Норвежские F-35A «полетали» с Су-35 из группы «Русские витязи»

MWM: норвежские истребители F-35A встретились в небе с российскими Су-35

Су-35 Су-35 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В нейтральном воздушном пространстве над Баренцевым морем произошла необычная встреча — норвежские истребители пятого поколения F-35A сопроводили пару российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, сообщает Military Watch Magazine (MWM). Последних, в свою очередь, эскортировали истребители Су-35 из знаменитой пилотажной группы «Русские витязи». Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Издание подчеркивает неординарность ситуации: Су-35 из состава «Русских витязей» обычно задействуют для показательных выступлений на военных парадах, а не для выполнения боевых задач по сопровождению стратегической авиации. Однако в этот раз пилотажная группа выполняла эту функцию в непосредственной близости от границ НАТО.

Российская авиация продолжает активное патрулирование в Арктике. Эта территория остается зоной пристального внимания ряда государств.

Ранее посол РФ в Норвегии Николай Корчунов указал, что Россия не собирается нападать на страны НАТО в Арктическом регионе, но и не оставит без внимания приближение военной инфраструктуры Альянса к своим границам. Дипломат подчеркнул, что нагнетание конфронтации со стороны Запада расшатывает глобальную стабильность.

