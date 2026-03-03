ВС России приступили к ликвидации мощного опорника ВСУ под Славянском Марочко: ВС России уничтожают последний рубеж ВСУ около Рай-Александровки

Подразделения Вооруженных сил РФ ведут активное уничтожение последнего крупного узла обороны противника к северу от Славянска, в районе населенного пункта Рай-Александровка, сообщил ТАСС военный аналитик Андрей Марочко. Работа российских военных уже создает условия для дальнейшего продвижения на данном участке фронта. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию не комментировало.

Сейчас у противника еще остается один крупный укрепрайон в районе Рай-Александровке, над уничтожением которого работают наши военнослужащие, — сказал эксперт.

По информации военспеца, украинские формирования утрачивают контроль над стратегически важными позициями в регионе. Успех российских сил фиксируется не только в самом населенном пункте, но и на подступах к нему.

Взятие этого укрепрайона позволит российской армии улучшить тактическое положение и выйти на новые рубежи для атак, продолжил Марочко. В настоящий момент бойцы РФ уже развивают наступление северо-западнее поселка, закрепляясь на освобожденных территориях.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил об ожесточенных боях в городе Красный Лиман. Он отметил, что российские военные полностью контролируют ситуацию. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.