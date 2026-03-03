«Запасы ракет истощаются»: в США узнали о проблемах с Tomahawk

Соединенные Штаты практически израсходовали запасы некоторых ракет на фоне продолжающегося конфликта в Иране, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника. В частности, речь идет о ракетах Tomahawk. По данным источника, США также скоро столкнутся с нехваткой перехватчиков SM-3.

Высокопоставленный чиновник заявил, что запасы ракет истощаются, особенно ракет Tomahawk, — говорится в публикации.

При этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уверяет, что интенсивность атак по Ирану может не снижаться, поскольку страна имеет огромные запасы боеприпасов. Как уточнил республиканец, склады со снарядами расположены по всему миру.

Трамп также пообещал раскрыть, кто на самом деле контролирует Иран. По словам американского лидера, это произойдет уже «очень скоро».

Кроме того, президент США признал, что Иран производит качественные ракеты. Таким образом он прокомментировал сложившуюся ситуацию на Ближнем Востоке. По словам Трампа, сейчас США уничтожают ракетные возможности республики.