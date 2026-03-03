Pepsi зарегистрировала в России новые товарные знаки PepsiCo зарегистрировала в России пять товарных знаков для продажи энергетиков

PepsiCo зарегистрировала в России пять товарных знаков, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента. Заявка от компании была подана в октябре 2024 года.

Роспатент одобрил регистрацию товарных знаков в феврале текущего года. Теперь компания под этими брендами сможет производить и продавать в РФ энергетики и обогащенные протеином напитки DriveMe.

Ранее европейский химический концерн Henkel зарегистрировал в России четыре новых товарных знака. Компания «Хенкель АГ унд Ко» подала заявки на регистрацию в апреле 2025 года. В феврале текущего года Роспатент принял положительное решение. Под маркой Metylar компания будет продавать в России клеи для бытового и промышленного применения.

До этого французские компании Celine, Kenzo, Christian Dior и L’oreal зарегистрировали в России товарные знаки. На регистрацию двух товарных знаков от Celine были поданы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности в декабре 2025 года. От Kenzo на товарный знак был подан в январе 2025 года, от Christian Dior — в августе 2024 года, от L’oreal — в январе и феврале 2025 года.