03 марта 2026 в 10:23

Короля мексиканского технокартеля похоронили в золотом гробу

Лидера мексиканского картеля Эль Менчо похоронили в золотом гробу

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Лидера мексиканского технологизированного картеля «Новое поколение Халиско» Рубена Немесио Осегеры, известного как Эль Менчо, похоронили в золотом гробу, передает El Universal. Церемония прощания на кладбище «Ресинто де ла Пас» в Запопане прошла в закрытом формате.

После въезда катафалка с телом главаря банды оркестр начал играть, и десятки людей, преимущественно в черной одежде, проводили гроб до места захоронения. За похоронами наблюдали военные и полиция.

Эль Менчо погиб 22 февраля в ходе столкновения с армией в муниципалитете Тапальпа, что спровоцировало волну блокировок и нападений в 23 штатах Мексики. Тело одного из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики и США доставили в морг.

Здание охраняли вооруженные армейские подразделения. К моргу поступали многочисленные цветочные композиции, часть которых была оставлена без подписей.

«Новое поколение Халиско» превратился в технокриминальную машину: группировка первой в Мексике поставила на поток использование дронов-камикадзе, зашифрованных коммуникаций, систем наблюдения и бронированных конвоев, двигающихся как мобильные военные базы.

В СМИ сообщают, что их операции давно напоминают работу полувоенной техноармии, способной координировать атаки, логистику и разведку на уровне, который в отдельных регионах превосходит возможности государства.

Ранее стало известно, что глава преступной группировки Аслан Гагиев, также известный как Джако, проведет остаток жизни в тюрьме. Его осудили за организацию преступного сообщества, убийство двух и более лиц, а также в создание трех банд и незаконном обороте оружия.

