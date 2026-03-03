Короля мексиканского технокартеля похоронили в золотом гробу

Лидера мексиканского технологизированного картеля «Новое поколение Халиско» Рубена Немесио Осегеры, известного как Эль Менчо, похоронили в золотом гробу, передает El Universal. Церемония прощания на кладбище «Ресинто де ла Пас» в Запопане прошла в закрытом формате.

После въезда катафалка с телом главаря банды оркестр начал играть, и десятки людей, преимущественно в черной одежде, проводили гроб до места захоронения. За похоронами наблюдали военные и полиция.

Эль Менчо погиб 22 февраля в ходе столкновения с армией в муниципалитете Тапальпа, что спровоцировало волну блокировок и нападений в 23 штатах Мексики. Тело одного из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики и США доставили в морг.

Здание охраняли вооруженные армейские подразделения. К моргу поступали многочисленные цветочные композиции, часть которых была оставлена без подписей.

«Новое поколение Халиско» превратился в технокриминальную машину: группировка первой в Мексике поставила на поток использование дронов-камикадзе, зашифрованных коммуникаций, систем наблюдения и бронированных конвоев, двигающихся как мобильные военные базы.

В СМИ сообщают, что их операции давно напоминают работу полувоенной техноармии, способной координировать атаки, логистику и разведку на уровне, который в отдельных регионах превосходит возможности государства.

