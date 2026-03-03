P. Diddy «скостят» срок

Американский рэпер и музыкальный продюсер P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс), осужденный за организацию проституции, выйдет на свободу раньше срока, сообщает Page Six со ссылкой на Федеральное бюро тюрем США. Изначально его заключение должно было завершиться 4 июня 2028 года, однако теперь он покинет тюрьму 25 апреля 2028 года.

Уточняется, что это связано с участием Комбса в специальной программе реабилитации. Она направлена на преодоление наркотической зависимости. Менеджер рэпера также утверждает, что артист переосмыслил жизненные ценности и намерен добиваться полного исцеления.

Ранее сообщалось, что P. Diddy мог признаться в причастности к убийству легенды хип-хопа Тупака Шакура. Информация о предполагаемом признании стала известна из искового заявления некоего Стива Отиса, который утверждает, что в 2012 году стал жертвой сексуального насилия со стороны Комбса.

До этого жители США высмеяли дружбу рэпера P. Diddy с боксером Майком Тайсоном. Журналисты напомнили, что спортсмена в прошлом также обвиняли в насилии.