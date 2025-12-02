Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 17:18

Адвокаты P. Diddy потребовали от Netflix не выпускать фильм о нем

Рэпер P. Diddy (Шон Комбс) Рэпер P. Diddy (Шон Комбс) Фото: Ricardo Rubio/Keystone Press Agency/Global Look Press
Адвокаты рэпера P. Diddy (Шон Комбс) направили Netflix требование отменить релиз документального фильма «Шон Комбс: Расплата», сообщает CNN. По их словам, в проекте использованы материалы, которые принадлежат артисту и были опубликованы без разрешения.

В требовании указано, что фильм снял давний оппонент P. Diddy — рэпер и актер 50 Cent (Кертис Джексон). Представители Комбса утверждают, что в Netflix знали, что Комбс «собирал отснятый материал с 19 лет, чтобы рассказать собственную историю по-своему». Использование этих записей они считают «в корне несправедливым и незаконным».

Ранее суд в Нью-Йорке приговорил Шона Комбса к 50 месяцам тюремного заключения за организацию перевозки женщин для занятия проституцией. Представители обвинения требовали для музыкального продюсера 11 лет тюрьмы, в то время как защита просила ограничиться 14 месяцами лишения свободы.

Позже стало известно, что рэпер может выйти на свободу досрочно. Его ожидаемая дата освобождения из бруклинского изолятора — 8 мая 2028 года. Срок может быть сокращен, если его переведут в учреждение с менее строгим режимом и он завершит программу реабилитации для наркозависимых. Успешное завершение программы сократит срок на год.

