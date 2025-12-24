В США назвали имена активистов, которым запретили въезд в страну Рубио: США ввели санкции против пяти активистов из-за попытки цензурировать США

Пять активистов получили запрет на въезд в США за попытки цензурировать американские платформы и спикеров, сообщил госсекретарь Марко Рубио. Госсекретарь США по вопросам публичной дипломатии Сара Роджерс указала их имена в соцсети X, выяснилось, что все они — граждане европейских государств.

Ограничения были наложены на главу британского НКО «Центр по противодействию цифровой ненависти» Имрана Ахмеда за его призывы заблокировать «антипрививочников» США. В перечень также попали главы немецких НКО Анна-Лена фон Ходенберг и Жозефина Баллон, а также глава британского «Глобального индекса дезинформации» Клэр Мелфорд, сообщила заместитель госсекретаря. Кроме того, там оказался Тьерри Бретон — один из главных разработчиков Закона о цифровых услугах.

В августе 2024 года, занимая должность европейского комиссара по внутреннему рынку и цифровым услугам, он опубликовал письмо, в котором, ссылаясь на Закон (ЕС. — NEWS.ru) о цифровых услугах, угрожал Илону Маску накануне его онлайн-интервью с президентом [США Дональдом] Трампом, — отметила Роджерс.

Ранее США ввели полный запрет на въезд для граждан пяти стран Африки и Азии, о чем написали на сайте Белого дома. В перечень вошли Буркина-Фасо, Мали, Нигер, Южный Судан и Сирия.

До этого у стен Белого дома прошла акция протеста, собравшая более 100 человек. Участники выступили с резкой критикой администрации президента США Дональда Трампа, требуя отставки республиканца. Главным объектом их недовольства стали жесткие меры в отношении нелегальных мигрантов.

Тем временем Трамп заявил, что многие европейские страны вскоре станут нежизнеспособными. По словам хозяина Белого дома, причиной такого развития событий может стать катастрофическая миграционная политика Брюсселя.