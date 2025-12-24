Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 03:21

В США назвали имена активистов, которым запретили въезд в страну

Рубио: США ввели санкции против пяти активистов из-за попытки цензурировать США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas Pool/via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Пять активистов получили запрет на въезд в США за попытки цензурировать американские платформы и спикеров, сообщил госсекретарь Марко Рубио. Госсекретарь США по вопросам публичной дипломатии Сара Роджерс указала их имена в соцсети X, выяснилось, что все они — граждане европейских государств.

Ограничения были наложены на главу британского НКО «Центр по противодействию цифровой ненависти» Имрана Ахмеда за его призывы заблокировать «антипрививочников» США. В перечень также попали главы немецких НКО Анна-Лена фон Ходенберг и Жозефина Баллон, а также глава британского «Глобального индекса дезинформации» Клэр Мелфорд, сообщила заместитель госсекретаря. Кроме того, там оказался Тьерри Бретон — один из главных разработчиков Закона о цифровых услугах.

В августе 2024 года, занимая должность европейского комиссара по внутреннему рынку и цифровым услугам, он опубликовал письмо, в котором, ссылаясь на Закон (ЕС. — NEWS.ru) о цифровых услугах, угрожал Илону Маску накануне его онлайн-интервью с президентом [США Дональдом] Трампом, — отметила Роджерс.

Ранее США ввели полный запрет на въезд для граждан пяти стран Африки и Азии, о чем написали на сайте Белого дома. В перечень вошли Буркина-Фасо, Мали, Нигер, Южный Судан и Сирия.

До этого у стен Белого дома прошла акция протеста, собравшая более 100 человек. Участники выступили с резкой критикой администрации президента США Дональда Трампа, требуя отставки республиканца. Главным объектом их недовольства стали жесткие меры в отношении нелегальных мигрантов.

Тем временем Трамп заявил, что многие европейские страны вскоре станут нежизнеспособными. По словам хозяина Белого дома, причиной такого развития событий может стать катастрофическая миграционная политика Брюсселя.

США
цензура
активисты
Госдеп США
