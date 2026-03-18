18 марта 2026 в 02:10

Иран назвал условия для разблокировки Ормузского пролива

Иран откроет Ормузский пролив только после прекращения огня и выполнения условий

Ормузский пролив Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Ормузский пролив будет открыт для судоходства только после полного прекращения боевых действий на территории Ближнего Востока и выполнения требований Тегерана, заявил высокопоставленный представитель иранских властей в интервью телеканалу Al Jazeera. Среди условий — компенсация Ирану за причиненный ущерб, прекращение атак на союзные группировки и вывод израильских войск из Ливана.

Любой план прекращения огня, не отвечающий выдвинутым Тегераном требованиям, будет неприемлем для Ирана, — указал чиновник.

С начала операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана 28 февраля Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти, фактически блокирован. Иран наносит удары по танкерам и военным кораблям, требуя выполнения своих условий. От этой блокировки страдают не только страны региона, но и Азии.

Ранее американский лидер Дональд Трамп призвал союзников по Европейскому союзу и НАТО прислать корабли в Ормузский пролив, чтобы помочь в его разблокировке. Однако почти все члены объединения отказались от участия в операции. В ответ президент США обвинил их в неготовности помочь и сравнил Североатлантический альянс с «улицей с односторонним движением».

