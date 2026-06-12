Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 июня 2026 в 16:27

«Особое чувство»: Кириенко отметил уникальный талант ветеранов СВО

Кириенко назвал искренним патриотизм участников специальной военной операции

Сергей Кириенко Сергей Кириенко Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Участники СВО, проходящие образовательную программу «Время героев», обладают особым чувством искренности, а их патриотизм приносит пользу стране, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Герой России Сергей Кириенко. Это было сказано в документальном фильме Евгения Поддубного «Время героев», передает ИС «Вести».

У них есть чуйка на искренность, вранье не пройдет. Ведь для того чтобы передать веру, надо верить, чтобы передать мечту, надо мечтать. Чтобы передать чувство любви к своей стране, надо любить. И здесь у ребят из программы «Время героев», у всех ветеранов специальной военной операции особое моральное право. Особое, которого больше ни у кого нет, — сказал Кириенко.

Он подчеркнул, что их слова о служении Родине имеют особую ценность, в том числе для молодежи. Также Кириенко уточнил, что большинство участников программы «Время героев» он может назвать своими друзьями и товарищами.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что его внучка Мария пять раз ездила в зону СВО и сняла фильм о российских бойцах. Он отметил, что внучка принимала решение самостоятельно.

Общество
Сергей Кириенко
СВО
военные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин высказался, где бы могли работать ветераны СВО
«Как мухи»: Путин сообщил, что знает о проблеме БПЛА на передовой
Российский генерал ответил, получится ли у Украины «оголодить» Крым
Осталось четыре месяца. Запад назвал дату ухода Зеленского и его преемника
Путин рассказал, зачем Киеву были нужны Минские соглашения
Путин сообщил о многолетних попытках договориться по Донбассу
Путин анонсировал встречу с начальником Генштаба Вооруженных сил России
Путин озвучил философскую мысль перед участниками СВО
Мощный ответ Киеву и флаг над Приютом: новости СВО на вечер 12 июня
Белоусов назвал число поставленных в армию тяжелых дронов
Путин анонсировал российский аналог Starlink для управления тяжелыми БПЛА
Путин раскрыл число военнослужащих в зоне СВО
«Просто спасибо»: Путин выразил благодарность штурмовикам
Путин предложил почтить минутой молчания погибшего на СВО Очир-Горяева
Коц заявил о капитуляции США в войне с Ираном
«Четвертый разряд»: Путин раскрыл свою рабочую специальность
Путин встретился с участниками СВО в Кремле
«Особое чувство»: Кириенко отметил уникальный талант ветеранов СВО
«Кто-то питается моей кровью»: Буйнов раскрыл правду о своем здоровье
Рига, список некрасивых, мнение об СВО: как живет актриса Яна Сексте
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета
Семья и жизнь

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.