«Особое чувство»: Кириенко отметил уникальный талант ветеранов СВО

Участники СВО, проходящие образовательную программу «Время героев», обладают особым чувством искренности, а их патриотизм приносит пользу стране, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Герой России Сергей Кириенко. Это было сказано в документальном фильме Евгения Поддубного «Время героев», передает ИС «Вести».

У них есть чуйка на искренность, вранье не пройдет. Ведь для того чтобы передать веру, надо верить, чтобы передать мечту, надо мечтать. Чтобы передать чувство любви к своей стране, надо любить. И здесь у ребят из программы «Время героев», у всех ветеранов специальной военной операции особое моральное право. Особое, которого больше ни у кого нет , — сказал Кириенко.

Он подчеркнул, что их слова о служении Родине имеют особую ценность, в том числе для молодежи. Также Кириенко уточнил, что большинство участников программы «Время героев» он может назвать своими друзьями и товарищами.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что его внучка Мария пять раз ездила в зону СВО и сняла фильм о российских бойцах. Он отметил, что внучка принимала решение самостоятельно.