Зюганов рассказал о поездках внучки в зону СВО Зюганов: внучка пять раз ездила в зону СВО и сняла фильм о военных

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что его внучка Мария пять раз ездила в зону специальной военной операции (СВО) и сняла фильм о российских бойцах. В беседе с KP.RU он отметил, что внучка принимала решение самостоятельно.

Маша была там пять раз, подготовила специальный фильм о воинах. Она чувствует боль, она понимает, что надо помогать людям, помогать ребятам, — сказал Зюганов.

Также он упомянул, что другие его близкие оказывали поддержку военнослужащим из КНДР в Курской области.

Ранее герой мема «Яха, Баля!» Мурад Легенда заявил в своих социальных сетях, что отправился в зону СВО. По словам 41-летнего мужчины, решение уйти на фронт он принял несколько месяцев назад. Мурад Легенда стал интернет-мемом после видео поездки в такси летом 2021 года, где он эксцентрично вел себя, нецензурно выражался и в итоге не оплатил поездку. Ролик набрал миллионы просмотров, а Мурад начал выступать на фрик-боях.

До этого стало известно, что в зоне спецоперации погиб актер Павел Чернявский, сыгравший в фильме режиссера Данилы Козловского «Чернобыль». Мужчина подписал контракт с Минобороны РФ в декабре 2025 года, а 3 марта 2026 года погиб.