Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 июня 2026 в 15:52

Зюганов рассказал о поездках внучки в зону СВО

Зюганов: внучка пять раз ездила в зону СВО и сняла фильм о военных

Геннадий Зюганов Геннадий Зюганов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что его внучка Мария пять раз ездила в зону специальной военной операции (СВО) и сняла фильм о российских бойцах. В беседе с KP.RU он отметил, что внучка принимала решение самостоятельно.

Маша была там пять раз, подготовила специальный фильм о воинах. Она чувствует боль, она понимает, что надо помогать людям, помогать ребятам, — сказал Зюганов.

Также он упомянул, что другие его близкие оказывали поддержку военнослужащим из КНДР в Курской области.

Ранее герой мема «Яха, Баля!» Мурад Легенда заявил в своих социальных сетях, что отправился в зону СВО. По словам 41-летнего мужчины, решение уйти на фронт он принял несколько месяцев назад. Мурад Легенда стал интернет-мемом после видео поездки в такси летом 2021 года, где он эксцентрично вел себя, нецензурно выражался и в итоге не оплатил поездку. Ролик набрал миллионы просмотров, а Мурад начал выступать на фрик-боях.

До этого стало известно, что в зоне спецоперации погиб актер Павел Чернявский, сыгравший в фильме режиссера Данилы Козловского «Чернобыль». Мужчина подписал контракт с Минобороны РФ в декабре 2025 года, а 3 марта 2026 года погиб.

Власть
Геннадий Зюганов
СВО
спецоперация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, сколько займет восстановление панорамы «Оборона Севастополя»
Переломная битва в ДНР, Киев бомбит Европу: новости СВО на вечер 11 июня
Россия поддержала идею Африканского союза открыть представительство
Кремль анонсировал вручение госпремий и медалей Путиным
Россиянам объяснили, как налоговая может узнать о сдаче квартиры
Трамп сделал неожиданное заявление о наземной операции в Иране
Появились новые подробности о пожаре в старинном русском храме
В АТР ответили, начнет ли Евросоюз массово отказывать россиянам в визах
Лавров заявил о готовности РФ содействовать развитию инфраструктуры Африки
Трамп раскрыл, во сколько обошелся новый удар США по Ирану
Захарова обвинила ЕС в желании влезть за стол переговоров по Украине
Московские таможенники изъяли прекурсор для мефедрона на 2,4 млрд рублей
Ковальчук раскрыл последствия массированного удара ВСУ по Брянской области
Раскрыты последствия применения «Града» по мирным жителям в Белой Березке
Диетолог объяснил, как выбрать мороженое
Держалась за крестик и молилась: блогерша о пережитом в 8 лет изнасиловании
Российский поселок попал под обстрел «Градом»
Лазарев, конфликт с Гузеевой, отказ от алкоголя: как живет Лера Кудрявцева
Захарова оценила требования «евротройки» по Украине
Директор Музея обороны Севастополя раскрыл, что уцелело при пожаре
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек
Общество

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.