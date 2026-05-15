Актер из «Чернобыля» погиб на СВО

15 мая 2026 в 09:28

Актер из «Чернобыля» Павел Чернявский погиб на СВО

Актер Павел Чернявский, сыгравший в фильме режиссера Данилы Козловского «Чернобыль», погиб в зоне СВО, следует из данных на портале «Кино-театр.ру». Он подписал контракт с Минобороны РФ в декабре 2025 года, а 3 марта 2026 года погиб. Артиста похоронили в Омске.

Чернявский родился в 1986 году в Омске, с 15 лет работал актером Театра-студии «Пятый угол», затем работал в молодежном центре «Химик» и играл в театре эстрадных миниатюр «Крыша».

В 2011 году он окончил курсы актерского мастерства в Новосибирском театральном институте, а через два года — факультет культуры и искусств Омского госуниверситета им. Достоевского на режиссера театрализованных представлений.

С 2010 по 2015 год был актером екатеринбургского театра «Театрон», затем переехал в Москву и служил в Московском театре представлений, а в 2020–2022 годах — в труппе Театра им. Ермоловой.

Ранее в зоне СВО погиб трехкратный призер чемпионатов России по тяжелой атлетике Александр Чепиков. По совокупности своих достижений он является сильнейшим тяжелоатлетом в истории региона.

