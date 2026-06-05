Появились новые подробности налета БПЛА на суда в Азовском море ВСУ взяли ответственность за атаку на суда в Азовском море, где погибли моряки

Вооруженные силы Украины совершили атаку на суда в акватории Азовского моря, в результате которой погибли пять моряков из Азербайджана, заявил в своем Telegram-канале командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадьяр. Трагический инцидент произошел в ночь на пятницу, 5 июня.

Ранее сообщалось о гибели пяти азербайджанцев при атаке БПЛА на два грузовых судна «Натра» и «Циркон» в Азовском море. По данным источника, дроны атаковали судна, следовавшие из Турции в Ростов-на-Дону под погрузку зерна.

Как уточнил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, раненые при атаке БПЛА на два грузовых судна «Натра» и «Циркон» в Азовском море моряки доставлены в больницу города Ейск ( город в Краснодарском крае). В составе экипажей были в общей сложности 25 граждан республики.

Также губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Мелитополе ВСУ атаковали школу, от осколков сбитого БПЛА произошло возгорание кровли здания. По его словам, 30 сотрудников были эвакуированы, при этом пострадавших нет.