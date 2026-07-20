Звезда «Доктора Живаго» и «Детей Арбата» стал заслуженным артистом России

Актер Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Андрей Кузичев удостоен звания заслуженного артиста России, соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. В сентябре артисту исполнилось 55 лет.

Звание заслуженного артиста России присваивается за выдающийся вклад в развитие театрального и кинематографического искусства. Известно, что Кузичев также является лауреатом ряда театральных премий.

Актер служит в труппе театра имени Пушкина с 1995 года и известен по работам в театре и кино. За это время он сыграл более 30 ролей в постановках, среди которых «Гроза», «Вишневый сад» и «Сон в летнюю ночь». Также актер известен по работам в кино и сериалах: он снимался в фильмах и телепроектах «Доктор Живаго», «Дети Арбата», «Семейные тайны» и других.

Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому режиссеру Государственного академического Малого театра Владимиру Драгунову присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации». Он также является заслуженным артистом России.