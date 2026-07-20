Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
20 июля 2026 в 15:24

Звезда «Доктора Живаго» и «Детей Арбата» стал заслуженным артистом России

Путин присвоил Кузичеву звание заслуженного артиста России

Андрей Кузичев Андрей Кузичев Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Актер Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Андрей Кузичев удостоен звания заслуженного артиста России, соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. В сентябре артисту исполнилось 55 лет.

Звание заслуженного артиста России присваивается за выдающийся вклад в развитие театрального и кинематографического искусства. Известно, что Кузичев также является лауреатом ряда театральных премий.

Актер служит в труппе театра имени Пушкина с 1995 года и известен по работам в театре и кино. За это время он сыграл более 30 ролей в постановках, среди которых «Гроза», «Вишневый сад» и «Сон в летнюю ночь». Также актер известен по работам в кино и сериалах: он снимался в фильмах и телепроектах «Доктор Живаго», «Дети Арбата», «Семейные тайны» и других.

Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому режиссеру Государственного академического Малого театра Владимиру Драгунову присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации». Он также является заслуженным артистом России.

Власть
Андрей Кузичев
заслуженный артист
актеры
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Происходили страшные вещи»: полковник об освобождении трассы Р-280
Юрист объяснила, что делать при отказе приема ребенка в 10-й класс
Число пострадавших при ударе ВСУ по ж/д станции во Льгове возросло
Мягкие перемены: как обновить интерьер без ремонта и крупных затрат
Популярной блогерше вынесли суровый приговор по делу о наркотиках
Психолог объяснила, как не омрачить отпуск ссорами
Соседи случайно сдали 16-летнего «наркобарона» полиции
Фанат сборной Испании сломал нос болельщице Аргентины после финала ЧМ-2026
«Можно назвать никчемным»: аналитик оценил последствия отставки Сырского
«Никакой пощады»: депутат об ответе России на удар ВСУ по Шебекино
В МИД России рассказали о подготовке встречи Лаврова и Рубио
«Фундамент безопасности страны»: академик РАН о важности вакцинации
Несколько человек пострадали в результате удара дронов по Льгову
«Русская Барби» Таня Тузова назвала Волочкову легендой
Финансист объяснил, как оформить больничный после увольнения
Россиянам ответили, почему не стоит работать при открытом больничном
На Западе раскрыли, что вогнало в полное отчаяние Зеленского
В США рассказали, кто побеждает в противостоянии России и Украины
Россиянам рассказали, какие продукты подешевеют до конца лета
Появились кадры пожара в исторической усадьбе в центре Москвы
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов
Семья и жизнь

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.