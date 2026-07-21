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21 июля 2026 в 05:38

Омбудсмен Украины предупредил о неизбежном расколе в обществе

Омбудсмен Лубинец заявил о риске раскола украинского общества

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Украинское общество находится на грани силового противостояния с властями из-за ситуации с мобилизацией, заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец. По его словам, количество критических замечаний в адрес процесса мобилизации продолжает расти.

Омбудсмен также заявил, что жители страны не видят правовой реакции властей на действия территориальных центров комплектования. По его мнению, из-за этого люди все чаще пытаются самостоятельно добиваться справедливости.

Такая ситуация может привести к новым проблемам, считает Лубинец. По его словам, украинское общество сейчас «превращается в суд Линча».

Ранее в СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский просчитался, отправив в отставку главу Минобороны Михаила Федорова. По данным журналистов, увольнение министра, которого называют реформатором, привело к кризису в украинском правительстве.

Тогда же представитель МИД РФ Мария Захарова призвала мировое сообщество осудить президента Украины Владимира Зеленского за атаку на объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Она подметила, что удар Киева по проекту вредит всем его странам-участницам, в том числе США и государствам Европы. Комментарий Захаровой опубликовали на сайте дипведомства.

Европа
Украина
Дмитрий Лубинец
Общество
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