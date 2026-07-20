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20 июля 2026 в 23:40

Раскрыта обстановка в офисе Зеленского после отставки Федорова

The Economist: увольнение Федорова ввергло офис Зеленского в кризис

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Президент Украины Владимир Зеленский просчитался, отправив в отставку министра обороны Михаила Федорова, пишет журнал The Economist. По данным издания, увольнение министра, которого называют реформатором, привело к кризису в украинском правительстве.

Как утверждают источники СМИ, Зеленский пять дней пытается справиться с ситуацией, которая возникла после этого кадрового решения. Отмечается, что в офисе президента сейчас царит сильное волнение.

Уже сообщалось, что Зеленский рассматривал вариант отставки министра обороны Михаила Федорова, занимающего пост последние полгода. Отмечалось, что чиновник известен как активный сторонник внедрения беспилотных технологий и развития оборонного сектора, однако его методы управления вызвали критику среди представителей традиционного военного командования.

Ранее Федоров во время брифинга заявил о необходимости отправить главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского необходимо уволить. Он также отметил, что предлагал президенту Владимиру Зеленскому снять с должности начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова.

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