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15 июля 2026 в 17:24

На Западе узнали о планах Зеленского уволить мешающего коррупции министра

FT: Зеленский обсуждает возможность отставки министра обороны Украины Федорова

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает вариант отставки министра обороны Михаила Федорова, занимающего этот пост последние полгода, пишет Financial Times со ссылкой на источники в окружении главы государства. Издание отмечает, что чиновник известен как активный сторонник внедрения беспилотных технологий и развития оборонного сектора, однако его методы управления вызвали критику среди представителей традиционного военного командования страны.

По информации собеседников из оборонной промышленности, а также среди высокопоставленных чиновников и депутатов правящей партии «Слуга народа», Федоров препятствовал схемам обогащения на военном бюджете. Министр неоднократно блокировал заключение крупных контрактов с определенными компаниями, что шло вразрез с интересами влиятельных фигур в политической и военной элите Украины, утверждают источники, знакомые с ситуацией.

Сторонники главы Минобороны заявляют, что его попытки навести порядок в сфере государственных закупок спровоцировали недовольство части истеблишмента. Кроме того, некоторые законодатели упрекают его в медленном выполнении обещаний по реформированию системы призыва. При этом критики возможных кадровых перестановок предупреждают, что уход Федорова может дестабилизировать работу ведомства.

Сам Зеленский пока не принял окончательного решения о судьбе министра в новом правительстве. Президент утверждал, что планирует провести беседу с Федоровым до вечернего заседания фракции «Слуга народа», где будут обсуждаться вопросы назначения новых должностных лиц.

Ранее политолог Богдан Безпалько заявил, что возможная замена министра обороны на главу МВД страны Игоря Клименко может быть связана с провалом ВСУ в Константиновке. Он считает, что таким образом Зеленский стремится выместить свою злость, вызванную неудачами на фронте.

Европа
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Владимир Зеленский
Михаил Федоров
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