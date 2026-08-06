«Преступный цинизм»: в МИД РФ сделали заявление об ударах Украины по портам Галузин заявил, что Киев игнорирует интересы западных компаний

Киев не считается даже с интересами западных компаний, правительства которых оказывают ему поддержку, заявил ТАСС замглавы МИД России Михаил Галузин. Так дипломат прокомментировал атаки Украины на порты и экономическую инфраструктуру.

Мы продолжим разъяснять, что киевский режим в своем преступном цинизме зашел настолько далеко, что ни во что не ставит интересы даже западных компаний, компаний из стран, правительства которых поддерживают киевский режим, накачивая его оружием. Мы рассчитываем, что осознание вот этой опасной сущности киевского режима будет шириться, — сказал Галузин.

По его словам, Москва намерена и дальше разъяснять свою позицию по этому вопросу. Заявление было сделано на полях III Российско-казахстанского медиафорума.

Ранее бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил: Запад жестко контролирует президента Украины Владимира Зеленского и не позволит ему принимать самостоятельные решения по ключевым вопросам. По его мнению, свобода маневра на местах допускается, но фундаментальные вопросы решаются исключительно Вашингтоном и Брюсселем.