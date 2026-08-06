НАБУ взялось за Арахамию: как его махинации добьют власть Зеленского

СМИ узнали о планах Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) предъявить подозрение главе парламентской фракции «Слуга народа» Давиду Арахамии. Его называют самым влиятельным депутатом Верховной рады, от которого зависит судьба большинства законопроектов. Опрошенные NEWS.ru эксперты уверены: если Арахамия потеряет пост, то президента Владимира Зеленского будут ждать большие проблемы. Повторит ли Арахамия судьбу Андрея Ермака и почему Украине угрожает двоевластие — в материале NEWS.ru.

Что известно о деле против Арахамии

Журналист Юрий Николов в эфире своего YouTube-канала сообщил, что антикоррупционные органы Украины могут готовить дело против Давида Арахамии — одного из ключевых соратников Владимира Зеленского. По словам репортера, парламентария подозревают в подкупе депутатов Верховной рады.

«Детективы получили судебное разрешение на взятие биологических образцов у помощников Давида Арахамии. О чем идет речь? А речь идет о деле о подкупе народных депутатов, выплатах гигантских зарплат в конвертах, что фактически является коррупцией», — пояснил Николов.

Он добавил, что Арахамия обладает большим влиянием, поскольку именно от него сейчас зависит принятие законопроектов в Раде. Журналист полагает, что дело в отношении парламентария будет развиваться по той же логике, что и процесс против другого доверенного лица Зеленского — экс-главы офиса президента Андрея Ермака, который лишился своего поста после обвинений в коррупции.

Верховная рада Украины Фото: Pavlo_bagmutukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

В каких скандалах засветился Арахамия

Полгода назад украинское издание «Обозреватель» сообщало об обысках у «руководителя одной из фракций Верховной рады», заподозренного в подкупе других парламентариев. Утверждалось, что фигурант давал взятки за голоса за или против конкретных законопроектов. Однако имя депутата тогда не называлось: источники СМИ утверждали, что речь идет либо об Арахамии, либо о лидере «Батькивщины» Юлии Тимошенко.

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский в беседе с NEWS.ru обратил внимание, что Арахамия и прежде фигурировал в громких коррупционных скандалах. Более того, они стали нормой для политических элит республики.

«Достаточно вспомнить, что Арахамия начинал как бизнес-коуч, а после событий „евромайдана“ стал активно собирать деньги на ВСУ, после чего занял должность уполномоченного от Минобороны по вопросам закупок. На этом он чуть не погорел, когда в 2015 году Главная военная прокуратура Украины открыла против него уголовное производство за махинации с закупкой топлива. В 2022-м, уже руководя парламентской фракцией „Слуга народа“, он занижал свои суммы в имущественных декларациях — в частности, по стоимости особняка под Киевом. И это только то, что первым приходит на ум. Эпизодов там значительно больше», — заметил эксперт.

Экс-советник президента России по политическим вопросам, политолог Сергей Станкевич в свою очередь предположил, что дело против Арахамии может иметь политическую и криминальную составляющие — и они в равной степени важны.

Давид Арахамия Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Украина живет с двумя бюджетами. Один — официальный, который утверждается Верховной радой. Второй — черный бюджет, который формируется за счет криминальной ренты, накладываемой на все бизнесы и на все государственные институты, пропускающие через себя бюджетные деньги. Вторым до недавнего времени ведал Ермак. Наличие этого бюджета и позволяло управлять Украиной. Все чиновники и депутаты получали те или иные бонусы из этого черного бюджета сверх основной зарплаты. Весь депутатский корпус тоже сидел на этих доплатах. Ермак обеспечивал пополнение этой кассы, а Арахамия распределял в конвертах эти выплаты», — объяснил собеседник NEWS.ru.

Как дело Арахамии навредит Зеленскому

«Слуга народа» — парламентская опора Владимира Зеленского, которая пока еще обеспечивает проведение его решений в Верховной раде. Поэтому дело против Арахамии станет ударом непосредственно по президенту Украины — причем со стороны США, поскольку именно Вашингтон курирует деятельность НАБУ, уверен Громский.

«Насколько этот удар будет серьезным — непонятно. Но показательно, что Штаты снова пытаются осадить Зеленского, создать ему трудности и, видимо, принудить к каким-то решениям, то есть усилить над ним контроль. Или они хотят попытаться урезать его полномочия и поставить в украинском руководстве больше сговорчивых и подконтрольных фигур», — предположил эксперт.

Станкевич в свою очередь заметил, что между Зеленским и Арахамией зреют разногласия: глава парламентской фракции уже не способен обеспечить необходимые президенту результаты голосований в Раде и даже нужную явку депутатов. Однако в данном конкретном случае речь идет скорее о претензиях Запада к Украине, согласен эксперт.

«Антикоррупционные органы страны вряд ли станут действовать по указке Зеленского — у них есть начальство за рубежом. Верховная рада в свою очередь должна утверждать все назначения в правительстве. Зеленский только что произвел достаточно спорную перетряску кабмина, там остался незанятым важнейший пост министра обороны. Зеленский поставил и. о. своего человека, но на эту позицию претендует Михаил Федоров, который явно выступает соперником Зеленского. Давление на Арахамию может быть связано с принуждением украинских депутатов принять нужные кадровые решения по формированию правительства», — предположил экс-советник президента РФ.

Владимир Зеленский Фото: Global Look Press

По мнению Станкевича, Зеленский вот-вот столкнется с ситуацией, которую в российской историографии принято называть «двоевластием».

«На Украине формируется альтернативный центр влияния, который становится второй властью в стране. Это связка Федоров — [главком ВСУ Михаил] Драпатый. В этом тандеме Федоров будет контролировать военный бюджет, а Драпатый — непосредственно армию. И это может стать альтернативой той системе, что создал Зеленский», — резюмировал эксперт.

Впрочем, действующий президент будет активно сопротивляться внешнему давлению, уверен Громский. По мнению аналитика, пока у Зеленского достаточно рычагов влияния, чтобы сохранить всю полноту власти.

«Если мы посмотрим на скандал с Ермаком и его увольнением, то увидим, что Зеленский просто меняет кадры. Главное — у него есть этот кадровый резерв. Кого-то всегда можно подкупить, на кого-то надавить и запугать. Да и Арахамия пока еще во власти, что бы ни говорили украинские журналисты. Но в любом случае сейчас имеет место ситуация некоторой турбулентности. Выльется ли она в полноценный политический кризис на Украине — будет очень интересно посмотреть», — заключил политолог.

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