«Напоминает Гитлера». Зеленский уволил посла Украины в США: что он задумал

Владимир Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с должности посла Украины в США. Дипломат объявила, что покинула пост «по личным обстоятельствам», однако в Верховной раде утверждают: все дело в обвинениях, предъявленных ей Национальным антикоррупционным бюро республики. Что на самом деле стоит за уходом Стефанишиной, в чем ее подозревают и кто может ее заменить — в материале NEWS.ru.

Что известно об увольнении Стефанишиной

Указ об увольнении Стефанишиной с должности посла Украины в Штатах был подписан Зеленским 3 августа и опубликован на официальном сайте главы государства. При этом документа о назначении нового посланника в США на портале пока не появилось.

Стефанишина, которая проработала в должности меньше года, объяснила увольнение на своей странице в соцсетях «личными обстоятельствами». Экс-посол призвала отнестись к ее решению с пониманием.

Однако депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, что за Стефанишину все решили подозрения в коррупции. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) официально предъявило их бывшему дипломату 5 августа. Высокопоставленный украинский чиновник в беседе с изданием Politico рассказывал, что экс-посол стала фигуранткой дела о хищении 2,5 млн гривен (около 4,5 млн рублей) в Министерстве юстиции и о незаконном приобретении госсобственности.

Ольга Стефанишина Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

Издание «Украинская правда» еще в 2025 году сообщало, что муж Стефанишиной, пока она возглавляла Минюст страны, получал в управление от государства арестованные активы. А по сведениям газеты Financial Times, уже возглавляя дипмиссию в США, чиновница приобрела в Киеве квартиру по цене намного ниже рыночной.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с NEWS.ru подтвердил, что шлейф коррупционных скандалов тянется за Стефанишиной довольно давно.

«Многие забыли, что она уехала послом в США, уже будучи обвиняемой в коррупции. В правительстве Зеленского она какое-то время отвечала за вопросы евроинтеграции и воровала деньги, выделяемые Евросоюзом. Стефанишина — коррупционер, на котором клейма ставить негде», — подчеркнул собеседник.

Кто займет место Стефанишиной

Сообщения о возможном увольнении Стефанишиной начали появляться несколько недель назад на фоне кадровых перестановок в украинском правительстве: тогда кабмин во главе с премьером Юлией Свириденко был отправлен в отставку. После этого источники украинских СМИ в окружении президента сообщали, что именно экс-глава правительства может стать новым послом в Штатах. Однако Свириденко, по словам инсайдеров, отказалась от должности.

По мнению Олейника, такое решение логично.

«Свириденко обижена: ей не дали проработать премьером и года. К тому же посол Украины в США — тоже „расстрельная“ должность, с которой могут снять в любой момент», — подчеркнул экс-нардеп.

Еще одним вероятным претендентом на должность посла источники называли экс-министра обороны Рустема Умерова. Однако в понедельник, 3 августа, Зеленский подписал указ о его назначении главой Службы внешней разведки.

Рустем Умеров Фото: SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Умеров не подходит на должность посла по двум причинам. Первая — у него помимо украинского есть и американское гражданство. Вторая — он, по сути, агент влияния США в окружении Зеленского, как и глава офиса президента Украины Кирилл Буданов. А Зеленский все-таки надеется проводить самостоятельную политику», — рассказал Олейник.

Эксперт полагает, что реальные шансы получить пост есть у замглавы офиса президента Украины бригадного генерала Павла Палисы — известного сторонника усиления принудительной мобилизации.

«Он почему-то понравился Дональду Трампу. Во всяком случае во время визита делегации Украины в Вашингтон Трамп наградил Палису памятной монетой-медалью», — напомнил бывший депутат Рады.

Экс-нардеп Спиридон Килинкаров придерживается схожего мнения.

«На Украине много грамотных американистов, много кадровых дипломатов, в том числе работавших и работающих в США. Но послом станет не профессионал, а тот, кто предан Зеленскому лично. Палиса — именно такой», — сказал собеседник NEWS.ru.

Чем рискует Зеленский

Кандидат политических наук элитолог Дмитрий Журавлев сказал NEWS.ru, что выбор нового посла станет для Зеленского очень непростым вызовом.

«Он должен одновременно выполнить две взаимоисключающие задачи. Первая — договориться о поддержке с Трампом, который не любит Зеленского лично и не хочет помогать Украине. Вторая — посол не должен стать новым кандидатом в президенты Украины», — пояснил политолог.

Журавлев напомнил, что в прошлом Зеленский серьезно ошибся с назначением экс-главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Лондоне. Тот сумел заработать в Британии связи и авторитет и набрать политическую силу.

Валерий Залужный Фото: Global Look Press

«Если британцам надоест Зеленский, то они в любой момент его скинут и поставят Залужного. Президент Украины это понимает и боится. Поэтому он вряд ли отправит послом в Штаты, например, экс-министра обороны Михаила Федорова, хотя тот американцам нравится. Зеленскому не нужен политический конкурент, да еще и поддерживаемый Западом», — подчеркнул он.

По мнению Олейника, во всей этой ситуации не столь важна кандидатура нового посла, сколько кадровая чехарда в украинских политических и дипломатических кругах.

«Постоянно меняются послы, составы правительства, главкомы, высшие начальники ВСУ. Чем дальше, тем отчетливее Зеленский напоминает Гитлера в 1945-м, менявшего генералов — чтобы за поражение отвечали они, а не он. Все это свидетельство надвигающейся на Украину военно-политической и экономической катастрофы», — заключил бывший депутат.

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