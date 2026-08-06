Омбудсмен назвала число пропавших жителей курского приграничья

Судьба 302 жителей приграничных районов Курской области остается неизвестной спустя два года после вторжения ВСУ на территорию региона, сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Поиск людей, с которыми была потеряна связь в первые дни боевых действий, с самого начала стал одной из наиболее сложных задач.

С первых дней вторжения ВСУ на территорию области одним из самых сложных вопросов стал поиск местных жителей, связь с которыми была потеряна. Судьба 302 человек до сих пор неизвестна, — сказала Лантратова.

ВСУ начали массированную атаку на Курскую область 6 августа 2024 года. 26 апреля 2025 года начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что российские войска полностью освободили территорию региона от украинских вооруженных формирований.

Ранее Лантратова заявила, что переговоры Москвы и Киева насчет обмена пленными идут непросто. Она заверила, что задача по возвращению на родину российских бойцов и гражданских лиц остается в приоритете.