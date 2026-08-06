В АЛРОСА заявили о новом повороте на мировом рынке алмазов АЛРОСА заявила о смещении мирового рынка алмазов в сторону дефицита

Мировой рынок алмазов постепенно смещается в сторону дефицита предложения, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании АЛРОСА. После окончания пандемии в индийском ограночном сегменте сохранялись высокие запасы, которые оказывали давление на цены, отметили в компании.

Запасы в индийском ограночном сегменте, которые после окончания пандемии находились на высоком уровне и оказывали давление на цены, сокращаются. Таким образом, баланс спроса и предложения все больше сдвигается в сторону дефицита предложения алмазов, — сказано в сообщении.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев заявил, что крупнейший в истории России ювелирный алмаз «Новое солнце» весом 468,3 карата должен оставаться в АЛРОСА, либо же он может быть реализован в Гохран РФ. По его словам, поскольку кристалл нашли в 2025 году, в год 80-летия победы в Великой Отечественной войне, было принято решение присвоить ему имя в честь юбилея.

До этого житель Миннесоты во время прогулки по парку «Алмазный кратер» в штате Арканзас обнаружил коричневый бриллиант весом 3,81 карата и сначала принял его за обертку от конфеты. Американец планирует назвать ценную находку «бриллиантом Герцога» в честь своей собаки. Это уже 217-й бриллиант, зарегистрированный в парке в 2025 году.