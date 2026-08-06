Москвич получил срок за комментарии о смертнице из метро «Лубянка» Суд в Москве дал 1,5 года за оправдание смертницы Марьям Шариповой

Во Втором Западном окружном военном суде вынесли приговор 20-летнему жителю Москвы Мухаммеду Алескерову, передает РИА Новости. Его признали виновным по делу об оправдании Марьям Шариповой, совершившей теракт на станции метро «Лубянка» в 2010 году.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, на срок три года, — говорится в материале.

Как сообщили в суде, в январе 2023 года обвиняемый оставил в Telegram два комментария с положительной оценкой Марьям Шариповой. Помимо лишения свободы, ему также запретили три года администрировать сайты и каналы в интернете.

Ранее три человека погибли при взрыве около летнего кафе на Кудринской площади в центре Москвы, еще 15 пострадали, сообщили в столичном ГУ МВД. Сотрудники полиции работали на месте происшествия.