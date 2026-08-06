Проблемы с бензином в России
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 августа 2026 в 01:51

Посол России жестко ответил на обвинения Швейцарии

Посол РФ Гармонин заявил, что Россия не вмешивается в дела Швейцарии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия не вмешивается во внутренние дела Швейцарии, а появившиеся в местных СМИ обвинения в связи с предстоящим референдумом о нейтралитете не имеют под собой оснований, заявил ТАСС посол РФ в Берне Сергей Гармонин. Референдум по этому вопросу назначен на 27 сентября, а в случае одобрения инициативы власти страны могут пересмотреть или отменить часть антироссийских санкций.

Ни посольство России в Берне, ни другие российские дипмиссии в конфедерации, ни министерство иностранных дел России не вмешиваются во внутренние дела Швейцарии, — сказал Гармонин.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил: предстоящие совместные ядерные учения Германии и Франции свидетельствуют о подготовке европейцев к войне. Дипломат отметил, что европейские политики открыто заявляют о таких намерениях, ссылаясь на публичные высказывания.

До этого председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что охваченный русофобией европейский сегмент стремительно уменьшается, однако у противников России существуют замыслы достичь к 2030 году полной боевой готовности для открытого противостояния.

Мир
Швейцария
Россия
послы
вмешательства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о потерях ВСУ за время боев в Курской области
Два популярных аэропорта на юге России закрылись
«Преступный цинизм»: в МИД РФ сделали заявление об ударах Украины по портам
НАБУ взялось за Арахамию: как его махинации добьют власть Зеленского
Стало известно о попытке атаковать Москву несколькими беспилотниками
Посол России жестко ответил на обвинения Швейцарии
В аэропорту Лейпцига обезвредили БПЛА почти с килограммом взрывчатки
Удары по портам Украины поставили на стоп поставки грузов НАТО
Министр обороны Британии получает донаты на криптокошелек
Росавиация сообщила об особом режиме работы аэропорта Внуково
Залужный заявил об исчерпании военного ресурса Украины
Украина признала звезду «Универа» угрозой нацбезопасности
Биотехнологи заявили о прорыве в создании гипоаллергенных собак
Москвича осудили на 3,5 года за оправдание теракта в «Крокусе»
Москвичам назвали сроки окончания жары
Взрыв в жилом доме Нью-Йорка закончился крупным пожаром
В Грузии начали расследование из-за публикаций о россиянах в соцсетях
Росстандарт нашел нарушения у техники Dongfeng и Zoomlion
На Украине началась массовая охота на сотрудников ТЦК
Серьезное воспаление или обычный стресс? Семь причин «плохих» анализов
Дальше
Самое популярное
Поиски Усольцевых: последние новости 5 августа, версии СК, обыск подвалов
Общество

Поиски Усольцевых: последние новости 5 августа, версии СК, обыск подвалов

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью
Москва

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей
Общество

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.