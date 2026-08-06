Посол России жестко ответил на обвинения Швейцарии Посол РФ Гармонин заявил, что Россия не вмешивается в дела Швейцарии

Россия не вмешивается во внутренние дела Швейцарии, а появившиеся в местных СМИ обвинения в связи с предстоящим референдумом о нейтралитете не имеют под собой оснований, заявил ТАСС посол РФ в Берне Сергей Гармонин. Референдум по этому вопросу назначен на 27 сентября, а в случае одобрения инициативы власти страны могут пересмотреть или отменить часть антироссийских санкций.

Ни посольство России в Берне, ни другие российские дипмиссии в конфедерации, ни министерство иностранных дел России не вмешиваются во внутренние дела Швейцарии, — сказал Гармонин.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил: предстоящие совместные ядерные учения Германии и Франции свидетельствуют о подготовке европейцев к войне. Дипломат отметил, что европейские политики открыто заявляют о таких намерениях, ссылаясь на публичные высказывания.

До этого председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что охваченный русофобией европейский сегмент стремительно уменьшается, однако у противников России существуют замыслы достичь к 2030 году полной боевой готовности для открытого противостояния.