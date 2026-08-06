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06 августа 2026 в 01:37

В аэропорту Лейпцига обезвредили БПЛА почти с килограммом взрывчатки

LVZ: в аэропорту Лейпцига обезвредили БПЛА со взрывчаткой

Фото: IMAGO/EHL Media/Global Look Press
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В аэропорту Лейпциг обезвредили взрывное устройство, обнаруженное на беспилотнике, сообщила газета Leipziger Volkszeitung (LVZ). По данным издания, взрывчатку уничтожили контролируемым подрывом рядом с аэропортом.

Для проведения операции полиция оцепила территорию возле южной взлетно-посадочной полосы, которая после инцидента остается закрытой. Контролируемый взрыв был произведен вечером.

Как сообщают источники, тест на нитраты, проведенный после обнаружения устройства, дал положительный результат. Издание отмечает, что нитраты являются основным компонентом взрывчатого вещества Semtex.

По предварительным данным, беспилотник был начинен примерно 800 граммами взрывчатки. Semtex представляет собой пластичное взрывчатое вещество чешского производства, которое в прошлом использовалось при совершении ряда террористических актов.

Ранее на выезде из Чернигова в сторону Киева неизвестная девушка передала украинским военным пакеты с бургерами, в которых оказалась взрывчатка. Злоумышленница под видом благодарности вручила бойцам несколько упаковок фастфуда, после чего покинула место.

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