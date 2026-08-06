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06 августа 2026 в 02:19

В России изменится оформление билетов на общественный транспорт

Минтранс с 1 сентября введет единый стандарт билетов на общественный транспорт

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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С 1 сентября 2026 года в России вступят в силу новые требования к оформлению билетов на общественный транспорт, сообщила РИА Новости член общественного совета при Минтрансе Кира Доросева. Изменения предусмотрены приказом ведомства и направлены на стандартизацию перевозочных документов.

Нововведения касаются не внешнего вида билетов, а их содержания. Основная цель изменений — обеспечить юридическую ясность и дополнительную защиту прав пассажиров.

Доросева пояснила, что с осени все билеты на городской автомобильный и наземный электрический транспорт должны будут оформляться по единым требованиям. В документах станет обязательным указание установленного перечня сведений. Новые правила распространяются не только на проездные билеты, но и на багажные квитанции, квитанции на провоз ручной клади, а также заказ-наряды, которые оформляются при перевозках по заказу.

Ранее в Санкт-Петербурге Комитет по транспорту, Комитет по благоустройству и Ассоциация международных автомобильных перевозчиков подписали трехстороннее соглашение для поддержки международных грузоперевозчиков. Стороны намерены совместно создавать более комфортные условия для тех, кто работает на зарубежных маршрутах.

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