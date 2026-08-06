Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыли после атаки БПЛА

Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыли после атаки БПЛА

Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы временно перекрыто после атаки беспилотных летательных аппаратов на регион, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в МАКСе. Местных жителей призвали дождаться отбоя сигнала.

Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок. Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается, — написал он.

Других подробностей губернатор пока не привел. Информация о сроках действия ограничения движения также не уточняется.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ каждую ночь минируют основную дорогу из Энергодара к Запорожской АЭС с помощью дронов. Он подчеркнул, что смертельную опасность представляют не только подвоз продуктов питания и попытки выезда и въезда в город, но и доставка сменных сотрудников.

До этого врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что трое детей, пострадавших при обстрелах со стороны ВСУ 2 августа, доставлены в больницу, их состояние оценивается как среднетяжелое. Глава региона уточнил, что в Белгородском, Валуйском, Грайворонском и Корочанском округах ранения получили 17 жителей.