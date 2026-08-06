В России вырос средний размер социальной пенсии

Средний размер социальной пенсии в России по состоянию на 1 июля 2026 года составил 16 590 рублей, передают РИА Новости. За год выплата увеличилась примерно на тысячу рублей.

Согласно статистике фонда, годом ранее средний размер социальной пенсии составлял 15 534 рубля. Работающие россияне в среднем получают 12 436 рублей в месяц. Для неработающих граждан этот показатель составляет 16 981 рубль.

Социальная пенсия назначается по старости, инвалидности или в случае потери кормильца. Выплату по старости получают граждане, которые не имеют необходимого страхового стажа или не набрали требуемого количества пенсионных коэффициентов для назначения страховой пенсии.

Кроме того, социальная пенсия по инвалидности назначается гражданам, которые никогда официально не работали. Пенсия по случаю потери кормильца выплачивается несовершеннолетним детям, а также студентам очной формы обучения до 23 лет, потерявшим одного или обоих родителей.

Ранее стало известно, что по итогам мая число российских субъектов, где среднемесячный доход работающих граждан перешагнул стотысячную отметку, достигло 25. Безусловным лидером по уровню оплаты труда остается Чукотский автономный округ — здесь средний заработок составил 260,7 тыс. рублей.