Биотехнологи заявили о прорыве в создании гипоаллергенных собак В США впервые вывели гипоаллергенных собак с помощью CRISPR-Cas9

Американская компания Kindred Companion Sciences объявила о создании первых гипоаллергенных собак, у которых отсутствует основной аллерген Can f 1, сообщили в пресс-службе BusinessWire. Для этого специалисты использовали технологию редактирования генома CRISPR-Cas9, что является прорывом в этой сфере, уточнили в источнике.

Речь идет о двух самках бигля Альфи и Бейли, которые родились в сентябре 2024 года. Разработчики подчеркнули, что вмешательство не сказалось на развитии животных.

При этом гипоаллергенные собаки пока не поступили в продажу. Проведенные генетические изменения еще не одобрены Управлением по продовольствию и лекарствам США, добавили в источнике.

Ранее сообщалось, что собака породы бордер-колли по кличке Хуахуа с редкой генетической мутацией неожиданно стала звездой китайских соцсетей. Всего за неделю короткие ролики с животным набрали миллионы просмотров и привлекли внимание пользователей.