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05 августа 2026 в 23:17

Хуситы заявили об атаке на танкер Daisy в Аденском заливе

Хуситы заявили об ударе по саудовскому нефтяному танкеру Daisy

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» заявили об атаке на саудовский нефтяной танкер Daisy в Аденском заливе, сообщил военный представитель движения Яхья Сариа. По его словам, для удара по судну была использована баллистическая ракета.

Он отметил, что операция прошла успешно, а судно получило повреждения. В итоге кораблю в вынужденном порядке пришлось вернуться, подчеркнул Сариа.

Ранее йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли ракетный удар по саудовскому танкеру Wafa в акватории Красного моря, сообщили представители группировки. Согласно предоставленной информации, судно было атаковано баллистическими ракетами в районе порта Янбу.

До этого востоковед и дипломат Александр Вавилов заявил, что основным противником йеменского движения «Ансар Аллах» является Израиль, который хуситы называют главной целью для уничтожения. Эксперт отметил, что группировка активно применяет ракеты и БПЛА, которые, с большой вероятностью, поступают из Ирана.

Также он выразил мнение, что движение «Ансар Аллах», открыто противостоящее Западу, вряд ли способно подорвать его целостную мощь. По его оценке, возможностей хуситов недостаточно для нанесения ущерба одному из главных противников — США.

Мир
Саудовская Аравия
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атаки
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