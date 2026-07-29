Востоковед раскрыл, кто является главным врагом для йеменских хуситов

Главный враг йеменской группировки «Ансар Аллах» — Израиль, сказал в беседе с NEWS.ru ученый-востоковед, дипломат Александр Вавилов. По его словам, хуситы называют своей основной целью уничтожение этого государства.

Главный враг йеменской группировки «Ансар Аллах» — Израиль. Своей основной целью хуситы называют уничтожение этого государства, считая его не легитимным, а сионистским образованием. Поэтому их главная мишень — израильские суда или корабли, следующие в Израиль через Красное море, — объяснил Вавилов.

В своих атаках хуситы активно используют ракеты и беспилотники, отметил собеседник. Они, по его словам, с высокой долей вероятности поступают из Ирана.

В целом, что касается союзников, то Тегеран является для них ключевым спонсором и партнером. Он активно поддерживает хуситов, поставляя, помимо вооружения, финансовые средства и другие материальные ресурсы, — уточнил востоковед.

Ранее движение «Ансар Аллах» нанесло удар баллистическими ракетами по саудовскому нефтяному танкеру NCC Ghaza. Военный представитель повстанцев Яхья Сариа рассказал, что судно изменило маршрут в результате обстрела.