Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 19:42

Востоковед раскрыл, кто является главным врагом для йеменских хуситов

Востоковед Вавилов: йеменские хуситы считают Израиль своим главным врагом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Главный враг йеменской группировки «Ансар Аллах» — Израиль, сказал в беседе с NEWS.ru ученый-востоковед, дипломат Александр Вавилов. По его словам, хуситы называют своей основной целью уничтожение этого государства.

Главный враг йеменской группировки «Ансар Аллах» — Израиль. Своей основной целью хуситы называют уничтожение этого государства, считая его не легитимным, а сионистским образованием. Поэтому их главная мишень — израильские суда или корабли, следующие в Израиль через Красное море, — объяснил Вавилов.

В своих атаках хуситы активно используют ракеты и беспилотники, отметил собеседник. Они, по его словам, с высокой долей вероятности поступают из Ирана.

В целом, что касается союзников, то Тегеран является для них ключевым спонсором и партнером. Он активно поддерживает хуситов, поставляя, помимо вооружения, финансовые средства и другие материальные ресурсы, — уточнил востоковед.

Ранее движение «Ансар Аллах» нанесло удар баллистическими ракетами по саудовскому нефтяному танкеру NCC Ghaza. Военный представитель повстанцев Яхья Сариа рассказал, что судно изменило маршрут в результате обстрела.

Мир
Йемен
Израиль
Иран
Ансар Аллах
Дмитрий Горин
Д. Горин
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, почему ученые не создали вакцину от ВИЧ
Прокуратура снова запросила пожизненное для детоубийцы из Черняховска
Жители Башкирии обнаружили за шторой неожиданного гостя
«Август заберет свое лето»: москвичам пообещали прохладную погоду
Конфиденциальные данные британских чиновников слили в даркнет
5,5 млрд рублей Чубайса, удар Ирана по Украине, судьба Telegram: что дальше
Одну из самых красивых рыб в мире поймали на Сахалине
«Сообщите семье»: бутылку с запиской девочки от 1973 года нашли в болоте
Установлен возможный убийца модели из Ромашково
Американец прилетел в Москву лечить спину после отказа клиник США
В ТЦ «Павелецкая Плаза» началась эвакуация
Названы хедлайнеры фестиваля «Пикник Афиши x Сбер» в Петербурге
Востоковед раскрыл, кто является главным врагом для йеменских хуситов
Центробанк поднял курс доллара до максимума за четыре месяца
В центре Стамбула полыхает торговый центр
Задержан второй фигурант по делу об избиении ученого Зезина на Урале
Ограничения по бензину сняли в российском регионе
Поляки решили снести еще один памятник советским воинам
Спасателям пришлось вызволять московского студента из пояса верности
«Носитель отсталости»: Вован и Лексус назвали любимых героев для пранков
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля
Россия

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.