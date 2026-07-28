Хуситы атаковали саудовский танкер баллистическими ракетами Хуситы ударили по нефтяному танкеру NCC Ghazal за игнорирование предупреждений

Йеменское движение «Ансар Аллах» нанесло удар баллистическими ракетами по саудовскому нефтяному танкеру NCC Ghazal, сообщил военный представитель повстанцев Яхья Сариа в Telegram-канале. По его словам, судно изменило маршрут в результате обстрела.

Вооруженные силы Йемена (хуситы. — NEWS.ru) провели военную операцию, в ходе которой несколькими баллистическими ракетами атаковали саудовский нефтяной танкер NCC Ghazal за нарушение запрета на морское судоходство <…> и игнорирование предупреждений, — написал Сариа.

Он также отметил, что хуситы продолжат обеспечивать морскую блокаду Саудовской Аравии. Сариа подчеркнул, что мятежники будут следовать принципу «осада за осаду».

Ранее представитель повстанцев сообщил, что йеменские хуситы уничтожили принадлежащий Саудовской Аравии разведывательно-ударный беспилотник Bayraktar Akinci. Сбитие произошло над провинцией Эль-Джауф на севере страны. Сариа уточнил, что дрон турецкого производства выполнял «враждебные действия» в воздушном пространстве провинции.

До этого хуситы опровергли информацию о полном перекрытии Баб-эль-Мандебского пролива. Уточнялось, что до этого хуситы объявили о начале морской блокады Саудовской Аравии в ответ на удары по йеменским портам.