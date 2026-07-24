Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
24 июля 2026 в 21:53

Хуситы опровергли информацию о закрытии Баб-эль-Мандебского пролива

Хуситы: Баб-эль-Мандебский пролив закрыт только для Саудовской Аравии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) опровергло информацию о полном перекрытии Баб-эль-Мандебского пролива, сообщил официальный представитель движения Мухаммед Абдель Салям в социальных сетях. Хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии из-за ударов по йеменским портам.

Никакого закрытия Баб-эль-Мандебского пролива, как утверждают некоторые, нет, и заявленная йеменскими вооруженными силами позиция Йемена ограничивается морской блокадой, затрагивающей только саудовскую сторону, в ответ на ее блокаду Йемена и отказ принять любой справедливый подход к урегулированию, гарантирующий безопасность, суверенитет и независимость йеменского народа, — написал он.

Хуситы отметили, что ограничения распространяются на весь транспорт, идущий в саудовские порты и обратно. Также хуситы объявили о применении ударов ракетами и беспилотниками по двум саудовским нефтяным танкерам из-за нарушения морской блокады королевства. Власти Саудовской Аравии подтвердили удар по танкеру Encelia, отметив, что все члены экипажа находятся в безопасности.

Ранее хуситы заявили, что судам, связанным с Израилем, теперь запрещено проходить через Красное море. Как передает телеканал Al Masirah, в случае передвижения таких судов силы хуситов будут считать их военной целью.

Мир
Саудовская Аравия
хуситы
Йемен
проливы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два пьяных британских солдата устроили «форсаж» на угнанном БТР
«Разозлили папочку»: в РФПИ дали оценку новому шагу Трампа против Евросоюза
Житель Белгородской области попал в центр атак ВСУ
Два человека погибли в Оманском заливе из-за атаки США
Каллас пожелала видеть главу миссии России при ЕС
Хуситы опровергли информацию о закрытии Баб-эль-Мандебского пролива
В Минобороны назвали точное количество сбитых украинских дронов за день
В Екатеринбурге умер ученый-аграрий Никита Зезин
Россельхознадзор частично снял ограничения на импорт яиц из США
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Новой Зеландии
Раскрыты сроки проведения заседания Совбеза ООН по Украине
Трамп пригрозил Евросоюзу в ответ на миллиардные штрафы Google
Что общего между промышленным дизайном и удобством пассажиров
В Подмосковье на мужчину напала лиса
Прокурора МУС уволили за домогательства
В Ульяновске вынесли приговор членам группировки «Центр-Камаз»
Зеленский раскрыл значение «исторической» встречи с Трампом в Ватикане
Трое человек спустились в подмосковную канализацию и не выжили
«Конечно»: Зеленский ответил на вопрос об употреблении наркотиков
С участника «схемы Блиновской» взыскали крупную сумму денег
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.