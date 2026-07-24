Хуситы опровергли информацию о закрытии Баб-эль-Мандебского пролива Хуситы: Баб-эль-Мандебский пролив закрыт только для Саудовской Аравии

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) опровергло информацию о полном перекрытии Баб-эль-Мандебского пролива, сообщил официальный представитель движения Мухаммед Абдель Салям в социальных сетях. Хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии из-за ударов по йеменским портам.

Никакого закрытия Баб-эль-Мандебского пролива, как утверждают некоторые, нет, и заявленная йеменскими вооруженными силами позиция Йемена ограничивается морской блокадой, затрагивающей только саудовскую сторону, в ответ на ее блокаду Йемена и отказ принять любой справедливый подход к урегулированию, гарантирующий безопасность, суверенитет и независимость йеменского народа, — написал он.

Хуситы отметили, что ограничения распространяются на весь транспорт, идущий в саудовские порты и обратно. Также хуситы объявили о применении ударов ракетами и беспилотниками по двум саудовским нефтяным танкерам из-за нарушения морской блокады королевства. Власти Саудовской Аравии подтвердили удар по танкеру Encelia, отметив, что все члены экипажа находятся в безопасности.

Ранее хуситы заявили, что судам, связанным с Израилем, теперь запрещено проходить через Красное море. Как передает телеканал Al Masirah, в случае передвижения таких судов силы хуситов будут считать их военной целью.