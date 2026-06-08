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08 июня 2026 в 10:07

Хуситы приняли жесткие меры против Израиля

Йеменские хуситы запретили проход связанных с Израилем кораблей по Красному морю

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Связанным с Израилем судам теперь запрещено проходить через Красное море, заявило военное командование шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситов), правящего на севере Йемена. Как передает телеканал Al Masirah, любое передвижение таких судов силы хуситов будут считать военной целью.

Мы объявляем о полном запрете <...> [израильского] судоходства в Красном море, и любые [его] передвижения <...> будут рассматриваться нашими силами как военные цели, — предупредили хуситы.

Ранее пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) сообщила, что иранские военные нанесли удары по израильским авиабазам Неватим и Тель-Ноф. Атаки последовали после действий израильской стороны. В КСИР подчеркнули готовность вести операции на всех фронтах.

До этого баллистическими ракетами была поражена израильская авиабаза Рамат-Давид. Удар нанесли Воздушно-космические силы КСИР. Атака стала ответом на «масштабные преступления» израильской стороны на юге Ливана и в других частях страны. В КСИР назвали операцию лишь предупреждением для Израиля.

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