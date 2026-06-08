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08 июня 2026 в 09:32

Иранские военные нанесли удары по двум израильским базам

КСИР: иранские военные атаковали израильские авиабазы Неватим и Тель-Ноф

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Иранские военные атаковали израильские авиабазы Неватим и Тель-Ноф, сообщила пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). По данным телеканала Al Alam, удары последовали вслед за атаками со стороны Израиля.

В КСИР подчеркнули готовность вести операции на всех фронтах. Военные определились с вариантами ответа на провокации противников.

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что Израиль ударил по нефтехимическому комплексу в иранском Бендер-Махшехре. В Исламской Республике подтвердили факт атаки на предприятие и добавили, что ему нанесен частичный ущерб. Кроме того, ЦАХАЛ сообщила об ударах израильских ВВС по целям в Тегеране, Тебризе и Исфахане.

До этого Воздушно-космические силы КСИР нанесли удар баллистическими ракетами по израильской авиабазе Рамат-Давид. Атака была осуществлена в ответ на «масштабные преступления» Израиля на юге Ливана и в других частях страны.

6 июня Иран атаковал четыре танкера, пересекавших Ормузский пролив без разрешения. В КСИР отметили, что после предупреждения одно из судов было остановлено, а еще одно было отправлено обратно.

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