Иран атаковал сразу несколько танкеров в Ормузском проливе КСИР: Иран атаковал четыре танкера, пересекавших Ормузский пролив без разрешения

Иран атаковал четыре танкера, пересекавших Ормузский пролив без разрешения, сообщила пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Там отметили, что после предупреждения одно из судов было остановлено, а еще одно было отправлено обратно, передает агентство Tasnim.

Четыре танкера, <...> без координации и не обращая внимания на предупреждения ВМС КСИР, намеревались незаконно покинуть Ормузский пролив, — говорится в сообщении.

Ранее в КСИР заявили, что Вооруженные силы Ирана нанесли удары по военным базам США на Ближнем Востоке. Атака стала ответом на обстрел американскими военными иранских островов.

Телеканал CNN сообщил, что Иран направил несколько ударных дронов-камикадзе в сторону Ормузского пролива, при этом американские военные сбили как минимум три аппарата. Отмечается, что дроны могли быть нацелены как на коммерческие суда, так и на Вооруженные силы США.

В конце мая сообщалось, что несколько танкеров и газовозов смогли пройти через Ормузский пролив за последние несколько недель, не уведомляя Иран. Суда отключали автоматическую систему идентификации и скрывали свое местоположение при содействии ВМС США.