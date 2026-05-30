В США раскрыли, как суда проскальзывали через Ормуз втайне от Ирана

WSJ: США втайне от Ирана провели ряд нефтяных танкеров сквозь Ормузский пролив

Несколько танкеров и газовозов смогли пройти через Ормузский пролив за последние несколько недель, не уведомляя Иран, пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По его информации, суда отключали автоматическую систему идентификации и скрывали свое местоположение при содействии ВМС США, чтобы беспрепятственно покинуть акваторию.

За последние недели группы судов, некоторые из которых являются крупнейшими в мире танкерами с нефтью и сжиженным природным газом, пересекли опасный пролив в сотрудничестве с военными США, создав крошечный предохранительный клапан для мировой экономики, — говорится в материале.

Издание пишет, что для безопасного прохода через пролив капитаны следовали рекомендациям американских военных. США использовали дроны и другие средства для мониторинга обстановки на море, а также давали советы, как реагировать на потенциальные угрозы со стороны Ирана.

Проложенный американцами маршрут, сказано в публикации, проходил вдоль берегов Омана, однако им воспользовалось лишь ограниченное число судов. Большинство по-прежнему покидает морской коридор через северный маршрут, обозначенный иранскими властями.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что морская блокада в Ормузском проливе снята. По его словам, это позволит кораблям, застрявшим из-за ограничений, возобновить движение. Республиканец подчеркнул, что Иран вскоре приступит к удалению или детонации оставшихся мин.

