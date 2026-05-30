30 мая 2026 в 16:36

Похожий на морскую мину предмет обнаружили в Ормузском проливе

Похожий на морскую мину предмет обнаружили в водах Омана в Ормузском проливе

Вид из космоса на Ормузский пролив
Похожий на морскую мину предмет обнаружили в территориальных водах Омана в Ормузском проливе, сообщил центр морской безопасности арабской страны. Ведомство призвало моряков и рыбаков быть осторожными при судоходстве в этом районе.

В связи с обнаружением объекта, который, предположительно, является морской миной, <...> в Ормузском проливе в водах Омана центр морской безопасности призывает всех моряков <...> проявлять осторожность, — говорится в сообщении.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Иран в случае подписания рамочного соглашения с США готов немедленно открыть Ормузский пролив и в течение 30 дней восстановить прежний уровень судоходства. По информации журналистов, условия открытия пролива будут закреплены в меморандуме о взаимопонимании.

24 мая агентство Bloomberg сообщило, что танкер со сжиженным природным газом, предназначенным для Индии, впервые с февраля текущего года успешно прошел через стратегический Ормузский пролив. Это был первый рейс после серьезной эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

