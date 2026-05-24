Танкер с газом для Индии впервые с февраля прошел через Ормузский пролив

Танкер с газом для Индии впервые с февраля прошел через Ормузский пролив

Танкер со сжиженным природным газом, предназначенным для Индии, впервые с февраля текущего года успешно прошел через стратегический Ормузский пролив, сообщает агентство Bloomberg. Это первый рейс после серьезной эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Газовоз Al Hamra, принадлежащий известной компании Adnoc Logistics & Services, был полностью загружен на экспортном терминале острова Дас в Объединенных Арабских Эмиратах. Впервые с момента февральского обострения ситуации судно направилось в Индию напрямую через опасный коридор.

При прохождении стратегического участка экипаж танкера отключил бортовые системы трекинга, чтобы скрыть свое местоположение от потенциальных угроз. Журналисты выяснили, что ранее эта же компания уже использовала подобную тактику при отправке судов с аналогичным грузом в Китай и Японию.

Ранее сообщалось, что проект нового соглашения между США и Ираном, которое ожидает одобрения обеих сторон, включает прекращение огня. Также в документ входит обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе, Персидском и Оманском заливах.