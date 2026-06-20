ФСБ указала на попытки Украины «работать» с российской молодежью ФСБ: спецслужбы Украины пытаются вовлекать российскую молодежь в терроризм

Спецслужбы Украины активно пытаются вовлекать российскую молодежь в совершение террористических преступлений против представителей командного состава Минобороны РФ, участвующих в спецоперации, сообщила пресс-служба ФСБ России. В ведомстве утверждают, что для этого используется мессенджер Telegram.

Поступающая в ФСБ России информация свидетельствует о продолжении активной деятельности украинских спецслужб по втягиванию российской молодежи посредством мессенджера Telegram в совершение преступлений экстремистского и террористического характера, в том числе в отношении представителей командного состава Министерства обороны РФ, принимающих непосредственное участие в специальной военной операции, — говорится в сообщении.

Ранее Ломоносовский районный суд Ленинградской области отправил под домашний арест 17-летнего подростка после поджога двух АЗС. По данным следствия, подросток совершил преступление по указанию неизвестного, с которым он общался в мессенджере Telegram.

До этого сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили террористический акт, направленный против высокопоставленного сотрудника Министерства обороны. Покушение готовил иностранный гражданин, завербованный Службой безопасности Украины.