Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 15:01

Песков заявил о принятых мерах защиты на выборах

Песков: спецслужбы обеспечат безопасность единого дня голосования

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские спецслужбы в полном объеме обеспечат безопасность в единый день голосования, который пройдет предстоящей осенью, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что профильные ведомства уже проводят всю необходимую работу в этом направлении, передает РИА Новости.

Она будет обеспечена, наши службы работают, принимают все необходимые меры, — указал он.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с парламентариями обратился к кандидатам в депутаты. Глава государства подчеркнул важность сбора предложений и наказов от граждан для дальнейшей реализации их в депутатской работе.

27 июля состоялось завершающее пленарное заседание Государственной думы восьмого созыва. На нем выступили руководители политических фракций и председатель ГД Вячеслав Володин. Он подвел итоги работы, после чего объявил о закрытии восьмого созыва. Путин добавил, что депутаты полностью оправдали статус народных представителей.

Власть
спецслужбы
Дмитрий Песков
выборы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД Румынии раскрыл причину высылки сотрудника посольства России
В МИД России назвали главную цель АСЕАН
Актер из «Резервистов» попал в базу «Миротворца»
Критик объяснил причины популярности Вани Дмитриенко
Кузбасская семья едва не потеряла жилой дом из-за мощного ночного пожара
В Госдуме ответили, как повысить доступность детских товаров
Москвичку уволили из-за нейросетей: DeepSeek, разглашение тайны
Мерц назвал «ударом по свободе» теракт в центре Берлина
В Нижнем Новгороде возобновят работу канатной дороги
Самолет НАТО установил рекорд по длительности разведки над Черным морем
Стало известно, будет ли массовое распространение «черных вдов» в Москве
Спасатели нашли тело погибшего российского альпиниста на Эльбрусе
Агаларов впервые вышел в свет с 27-летней женой
Сын Рыбина и Сенчуковой женился во второй раз
Раскрыто, почему нельзя выносить еду из отеля с системой «все включено»
Биолог объяснил, с чем связана гибель уток в Екатеринбурге на фоне жары
Иран пригрозил покровителям Украины за атаку по своему судну
Россиянки забили унитаз турецкого отеля украденной пахлавой
Зеленский прилетел в Британию
Врач объяснила порядок действий при солнечном ожоге
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя
Семья и жизнь

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.