Песков заявил о принятых мерах защиты на выборах

Российские спецслужбы в полном объеме обеспечат безопасность в единый день голосования, который пройдет предстоящей осенью, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что профильные ведомства уже проводят всю необходимую работу в этом направлении, передает РИА Новости.

Она будет обеспечена, наши службы работают, принимают все необходимые меры, — указал он.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с парламентариями обратился к кандидатам в депутаты. Глава государства подчеркнул важность сбора предложений и наказов от граждан для дальнейшей реализации их в депутатской работе.

27 июля состоялось завершающее пленарное заседание Государственной думы восьмого созыва. На нем выступили руководители политических фракций и председатель ГД Вячеслав Володин. Он подвел итоги работы, после чего объявил о закрытии восьмого созыва. Путин добавил, что депутаты полностью оправдали статус народных представителей.