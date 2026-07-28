Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
28 июля 2026 в 13:01

Песков объяснил разницу форматов встреч Путина с депутатами и сенаторами

Песков: формат встреч Путина с депутатами и сенаторами определяет его график

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин постоянно находится в контакте с парламентариями, а формат встреч зависит от рабочего графика главы государства, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге. Так он ответил на вопрос, почему Путин встретился с депутатами Госдумы, а с сенаторами — в формате беседы со спикером палаты Валентиной Матвиенко, передает пресс-служба Кремля в МАКСе.

Это зависит от графика президента, это зависит от графика сенаторов и депутатов. Так или иначе со многими из них происходит постоянно общение. Это все зависит от рабочего графика, и все в интересах того, чтобы он был максимально эффективен, — пояснил Песков.

Ранее Путин на встрече в Кремле с депутатами завершающего работу VIII созыва Госдумы заявил, что парламентарии полностью оправдали статус народных представителей. Глава государства подчеркнул, что они проявили компетентность и оперативно принимали законы для армии, экономики и социальной сферы.

Президент также отмечал, что именно на «Единой России» лежит особая ответственность. Он обратил внимание, что статус партии большинства накладывает на нее большие обязательства за организацию законодательного процесса.

Власть
Россия
Дмитрий Песков
Владимир Путин
депутаты
сенаторы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сотрудник Nvidia попал в скандал с контрабандой чипов в Китай
Известный тренер поздравил Зидана с назначением тренером сборной Франции
Экс-директору Газманова отказали во взыскании 44 млн рублей
Онколог предупредил об опасности аромасвечей
На Чукотке нашли пропавших на лодке людей
«Чертово безумие»: основатель Pink Floyd осудил милитаристский курс Европы
Диетолог рассказал о ягоде, замедляющей старение организма
В посольстве раскрыли, сколько россиян пострадали от землетрясения на Косю
Раскрыто, как Германия готовится к торговой войне с Китаем
В Москве продлили домашний арест сбившему актрису Добромилову байкеру
Автор советских хитов раскрыл правду о завершении концертной деятельности
Россиянам назвали главный признак вирусного гепатита
«Доктор мозг» оказался растлителем: детского психолога осудили за насилие над особенными детьми
Дерматолог ответила, какую одежду лучше выбирать летом
«Становится своим»: эксперт раскрыл пошаговую схему вербовки детей в Сети
«Киев перешел все границы»: в ЕС ожидают ответ Ирана на атаку Украины
Пенсионерка получит 266 тыс. рублей после падения на наледи
«Никогда не юлили»: Лукашенко разъяснил отношения между Белоруссией и США
Появились кадры столкновения автобуса с деревом на юге Москвы
Менее половины пользователей смогли отличить голос ИИ от реального
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.