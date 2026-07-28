Песков объяснил разницу форматов встреч Путина с депутатами и сенаторами Песков: формат встреч Путина с депутатами и сенаторами определяет его график

Президент России Владимир Путин постоянно находится в контакте с парламентариями, а формат встреч зависит от рабочего графика главы государства, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге. Так он ответил на вопрос, почему Путин встретился с депутатами Госдумы, а с сенаторами — в формате беседы со спикером палаты Валентиной Матвиенко, передает пресс-служба Кремля в МАКСе.

Это зависит от графика президента, это зависит от графика сенаторов и депутатов. Так или иначе со многими из них происходит постоянно общение. Это все зависит от рабочего графика, и все в интересах того, чтобы он был максимально эффективен, — пояснил Песков.

Ранее Путин на встрече в Кремле с депутатами завершающего работу VIII созыва Госдумы заявил, что парламентарии полностью оправдали статус народных представителей. Глава государства подчеркнул, что они проявили компетентность и оперативно принимали законы для армии, экономики и социальной сферы.

Президент также отмечал, что именно на «Единой России» лежит особая ответственность. Он обратил внимание, что статус партии большинства накладывает на нее большие обязательства за организацию законодательного процесса.