Путин назвал партию с особым уровнем ответственности Путин заявил об особой ответственности «Единой России» как партии большинства

Президент России Владимир Путин заявил, что именно на «Единой России» лежит особая ответственность. Глава государства на встрече в Кремле с депутатами завершающего работу VIII созыва Государственной думы акцентировал, что статус партии большинства накладывает на нее большие обязательства за организацию законодательного процесса. Трансляция шла на сайте нижней палаты парламента.

«Единая Россия» — партия парламентского большинства, на которой как на партии большинства лежит особая в этой связи ответственность за организацию законодательного процесса, — отметил Путин.

Ранее президент РФ вручил председателю Госдумы Вячеславу Володину орден «За доблестный труд». Законодателя наградили за вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.

Путин также заявил, что депутаты Госдумы VIII созыва полностью оправдали статус народных представителей. Он отметил, что парламентарии проявили компетентность и оперативно принимали законы для армии, экономики и социальной сферы. Даже в непростых условиях депутаты действовали профессионально и уверенно.